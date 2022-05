Stéphanie BAROIN

20 ans d'expérience professionnelle dont :

- 3 ans d'expatriation en Afrique pour la Commission Européenne

- 15 ans d'expérience dans le secteur automobile chez PSA



Responsable Régional Croatie Slovénie Roumanie pour Peugeot et Citroën.

Animation de l'activité après-vente des filiales Europe de l'Est et des importateurs Balkans/Caucase.

Responsable de projets marketing et CRM pour la Marque Peugeot.

Conception et mise en place du dispositif internet Peugeot dans le monde





Langues parlées : anglais/espagnol/allemand



Mes compétences :

Automobile

autonome

budgets

dynamique

Gestion de projets

Gestion de reseau

Management

Microsoft CRM

Pragmatique

Secteur automobile