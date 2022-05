Stephanie BARRE

BONJOUR



TRAVAILLANT SUR UN SITE A RUEIL MALMAISON

JE TRAVAILLE POUR LE COMPTE DE SODEXO DEPUIS JUIN 2009 CELA FAIT 24 MOIS QUE JE SUIS CHEZ SODEXO

AVEC MES COLLEGUES QUI SONT SUPER.

NOUS AVONS PARTAGER DES FOUX RIRES, DES JOIES, DES RIRES, DES PEINES, ET DES LARMES AUSSI.NOUS AVONS TOUT PARTAGER NOUS LES COLLEGUES.

MON TRAVAIL CONSISTE:FAIRE LES CONTROLES DANS LES ETAGES.

RECEPTIONNER LES COMMANDES DE PRODUIT QUI ARRIVE SUR LE CHANTIER.

SAVOIR TENIR COMPTE DES REMARQUE QU ONT PEUT ME FAIRE

ETRE EN RELATION AVEC LE CLIENT.

VERIFIER AU BON DEROULEMENT DU CHANTIER.

ET SURTOUT SATISFAIRE LE CLIENT LE PLUS POSSIBLE

ACTUELLEMENT JE GERE 7 PERSONNES SUR CE CHANTIER

LEURS TRAVAIL CONSISTE:NETTOYAGE DES BUREAUX, FAIRES LES SANITAIRES,FAIRE L ASPIRATEUR,DETACHAGE MOQUETTE ,ET LA VITRERIE QUI EST ASSUREE PAR UNE AUTRE EQUIPES SPECIALISEE DANS CE DOMAINE TOUT CE QUE JE PEUT DIRE JE SUIS FIERES DE MES COLLEGUES, DE MON RESPONSABLE ET 3 RESPONSABLE SODEXO QUI EST SUPER GENTIL ET A L ECOUTE,JE SUIS CONTENTE DU TRAVAIL QUI A ETAIT FAIT POUR CETTE PREMIERE ANNEE CHEZ EUX. MAIS DURANT CETTE ANNEE IL Y A DES HAUTS DES BAS ,ET PENDANT CETTE ANNEE J AI PRIE PLUS CONFIANCE EN MOI ,ET METTE CERTAINE PEUR DE COTER

J AI APPRIS BEAUCOUP GRACE A MON RESPONSABLE QUI EST FORMIDABLE.ET JE LE REMERCIE DU FOND DU COEUR POUR TOUT CE QUIL A FAIT.MAINTENANT C EST VRAI JE ME SENS MIEUX DANS MES RESPONSABILITER ET SA J EN SUIS CONTENTE.

JE SAIS QUE DURANT CETTE PREMIERE ANNEE QUE J AI PASSER CHEZ SODEXO J AI RENCONTRER DES GENS SUPER ET D AUTRES MOINS BIEN JE NE SITE PAS DE NON PAR RESPECT POUR CES PERSONNES,MAIS JE PENSE QUE CERTAINES PERSONNES CE RECONNAITRONTS.

MAIS JE SUIS TRES CONTENTE DU TRAVAIL DE MON EQUIPES

ET TOUT LES BON MOMMENT QU ON A PARTAGER.

JAMAIS J OUBLIRAIT ET JE REMERCIE BEAUCOUP DE MONDE

POUR LEUR COLLABORATION.C EST BIEN D AVOIR DES COLLEGUES OU ONT S ENTEND BIEN POUR MOI C EST IMPORTANT D AVOIR L ESPRIT D EQUIPE ET D ETRE SOLIDAIRE ENTRE NOUS MALGRER LES DIFFICULTER QU ONT RENCONTRE.

JE REMERCIE PERSONNELMENT LES GENS QUI M ONT AIDER DURANT CETTE ANNEE DANS MON TRAVAIL ET QUI ONT SU ETRE A MON ECOUTE LES PERSONNES SUIVANTES.

MME SYLVIE FABRE SODEXO FM

MR VASCO OLIVEIRA SODEXO FM

MR GUILLAUME CHALLE SODEXO FM

MR CHRISTOPHE CHICA SODEXO F

MR GEORGES ARIAS RESPONSABLE PROPETE SFP SODEXO

MERCI POUR LEUR SOUTIEN JE LES REMERCIE DE TOUT COEUR CAR CE SONT DES GENS TRES BIEN.

JAMAIS J OUBLIRAIT TOUT CES GENS QUI ONT ETAIENT MERVEILLEUX AVEC MOI ET C EST UNE TRES BELLE EXPERIENCE.

AUJOURDHUI J AI QUITTER CETTE ENTREPRISE J AI LAISSER CERTAINES PERSONNES QUI ONT ETAIT MERVEILLEUX AVEC MOI JE NE LES OUBLIRAIT JAMAIS ILS SERONT TOUJOUR DANS MON COEUR.JE REMERCIE TOUT PARTICULIER MONSIEUR VASCO OLIVEIRA SODEXO QUI EST QUELQU UN DE TRES BIEN AVEC SON PERSONNEL.TOUJOUR A L ECOUTE C EST QUELQ UN DE CORRECT VIS A VIS DE SON PERSONNEL ET JE LE REMERCIE ENORMEMENT.