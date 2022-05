Stéphanie BARRIERE

Bonjour à tous !



C’est avec un grand plaisir que je rejoins la communauté Viadeo.

J’ai tendance à penser que la richesse d’un tel réseau tient à l’exhaustivité des domaines de compétence qui y sont représentés. Modestement, je propose de participer en mettant à disposition mes spécialisations et centres d’intérêts.



Après une dizaine d’années en tant que juriste en droit du travail, je me suis progressivement spécialisée dans le management de l’absentéisme.

Au sein deArray depuis 6 ans, je pense avoir acquis une grande expérience dans l’origine des causes de l’absence au travail et leur traitement.



Dotée d’une excellente équipe, je crois en notre capacité à apporter des réponses saines et constructives pour toute problématique liée à la gestion des arrêts de travail. Nous sommes en mesure d’apporter des solutions extrêmement efficaces pour les réguler et les prévenir.



Le management de l’absentéisme est un domaine encore méconnu. Je suis à votre disposition pour vous le faire découvrir.



Mes compétences :

Absentéisme

Gestion de l'absentéisme

Management

Médical

Payes

Ressources humaines