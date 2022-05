Bonjour,



Je me présente Stéphanie Barrillon.

Je suis auto-entrepreneur. J'ai créé une entreprise individuelle de services à la personne nommée Coup d'Pouce, Coup d'Patte, qui propose de :

- l'accompagnement pédagogique (soutien scolaire) avec ou sans médiation animale (activités assistées par l'animal : le poney, le lapin et le chien)

- l'aide aux devoirs (avec supports méthodologiques)

- la garde d'enfants avec des activités ludiques pendant les vacances scolaires (création, arts visuels ou activités autour des animaux)

pour les enfants du primaire et du collège

- des cours en informatique (Open/Microsoft Office : traitement de texte, tableur, power point ..., internet) pour débutant de tout âge.





Mes formations :

Master 2 MEEF (enseignement auprès des enfants),

Master 1 de psychologie (psychologie du développement).

C2i2e (certificat informatique et internet pour les enseignants).

Formations sur la médiation animale



Mon expérience professionnelle :

sept. 2012-déc. 2013 J'ai travaillé à temps partiel, dans une école, en tant qu'aide pédagogique et surveillante.

janv. 2008- janv. 2011 J'ai travaillé trois années dans une école en tant qu'EVS avec des fonctions ASH aide à la scolarisation d'enfant en situation de handicap.

En parallèle de cet emploi, j'ai fait suivre un programme de stimulations (motricité, motricité fine, apprentissage du langage oral et écrit, apprentissage du dénombrement et de la notion de quantité) auprès d'une enfant handicapée mentale.

avant 2007: animatrice auprès des enfants âgés de 3 à 6 ans et directrice d'un CLSH



Mes compétences :

BAFA

PSC1

C2I