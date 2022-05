Stéphanie BASOLI

Bonjour à tous, Je suis graphiste et webdesigner. Je suis spécialisée dans la création d'identité visuelle et la conception de charte graphique. J'ai eu l'occasion de travailler sur des projets de webdesign et d'animation pour de grandes enseignes, ce qui m'a permis d'approfondir mes capacités dans ce domaine. J'aime l'esthétique subtile et minimale. Mon parcours et mes expériences m'ont permis d'appréhender l'ensemble des parcours créatifs , ce qui enrichit quotidiennement mon travail. Je suis curieuse, passionnée et j'aime la diversité de ce métier.

www.stephaniebasoli.com/



Mes compétences :

Adobe Photoshop

JavaScript

Adobe After Effects

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

HTML/CSS

Adobe Muse

Adobe Premiere

PHP

Adobe Flash