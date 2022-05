Stéphanie BAUDIN

Diplômée du DESMA de Grenoble en 2007, j'ai effectué mon stage de fin d'étude de 6 mois en tant qu'acheteur packaging chez L'oréal. Là-bas, j'ai pu réellement prendre conscience du métier d'acheteur et cela m'a conforté dans mon choix de carrière dans les achats.



Après un court passage chez GDF à la Direction des Grandes Infrastructures en tant qu'acheteur travaux technique, j'ai choisi de poursuivre ma carrière dans le consulting chez KLB Group (ex-K-buy) dans le pôle staffing projet pendant plus de 2 ans.



Je suis spécialisée dans les achats packaging et marketing via diverses expériences réussies via KLB Group chez :

- BACARDI MARTINI en tant que category manager au sein du POS global purchasing (Achats marketing) où j'avais la responsabilité des achats marketing monde pour les categories Permanent Visibility, Gifts and Premiums, Tools and Equipment et Barware injected plastics.

- LESIEUR en tant qu'acheteur packaging. J'étais en charge des portefeuilles Verre (pots et bouteilles) et Carton (ondulés, PLV boxes...) pour les usines du groupe. J'y ai mis en place toute une structure d'appel d'offre global pour toutes nos usines du groupe (4 usines en tout) sur les articles Carton ondulés. Cela avait pour but de rationaliser le panel fournisseur, renégocier nos prix et de remettre une base sur un portefeuille largement chahuté à cause des fluctuations matières premières.



Souhaitant plus de stabilité et assurer une continuité dans les familles d'achat gérées et mes domaines de compétences, j'ai quitté le secteur du conseil et je suis actuellement en charge des achats directs groupe pour le compte de MWBrands (société agroalimentaire spécialisée dans le poisson en conserve avec des marques phares comme Petit Navire, Hyacinthe Parmentier, John West ou Mareblu réparties sur 4 usines au monde). Je m'occupe des achats de packaging (carton ondulés, carton plat, sleeve, stickers et étiquettes...) pour un volume de 10M d'€ et des achats d'ingrédients (additifs, arômes, épices, légumes...) pour un volume de 5M d'€.

Ce groupe agroalimentaire a été récemment racheté par le groupe Thaï Union Group leader des produits de la mer ce qui fait que le groupe TUF et MWBrands devient le leader mondial de la conserve de poisson avec un Chiffre d'affaires annuel de plus de 3 milliards d'€.



Je suis à présent à la recherche de nouveaux challenges toujours dans le secteur industriel (agroalimentaire, luxe, cosmétique, pharmaceutique,...) mais à un niveau plus managérial. En effet, le management de personnalité est une composante que je souhaite développer et qui m'attire tout particulièrement.



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion de portefeuille

Achats internationaux

Gestion de production

Packaging

Achats internationaux et Supply Chain managem

Achats

Dynamique

Management de projet

Management

Management d'équipe

Adaptation facile

Anglais courant

Luxe