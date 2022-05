Stéphanie BAUDRIER

Dans le cadre de mon poste d’assistante du directeur général et des membres du COEX, on m’a confié les responsabilités suivantes :

- La gestion de 8 agendas complexes et mouvants

- L’organisation des réunions et des déplacements de la direction

L’élaboration et la rédaction de documents divers : courriers, notes de service,…

Suivi des dossiers contentieux avec les avocats du Groupe

Organisation de l’Evénementiel des fonctions transverses (Séminaires, repas d’équipes, organisation des salons)



Mes supérieurs hiérarchiques ont toujours pu apprécier mon sens de l'organisation, ma polyvalence et ma discrétion.



Disponible de suite, je me tiens à votre disposition pour vous rencontrer et vous exprimer mes motivations.



Mes compétences :

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Lotus Notes/Domino

IBM AS400 Hardware

Acces