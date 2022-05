Stéphanie BAVIERE

Je suis une personne autonome, polyvalente, discréte, rigoureuse. Ce sont les qualités nécessaires pour le métier d'assistante de gestion.



Mes compétences sont les suivantes :



Comptabilité :

- Saisie comptable et participe à l’établissement du bilan,

- Etablit les rapprochements bancaires,

- Assure la comptabilité fournisseurs (de la saisie des factures aux règlements),

- Assure la comptabilité clients (de la facturation à la relance, et encaissements),



Administratives :

- Réalise la saisie, la mise en page de tout document (courrier, dossier, fichier, rapport etc..) et le traitement du courrier électronique,

- Assure l’accueil téléphonique et physique, et la transmission des messages,

- Réalise le classement des documents, l’archivage, la diffusion interne,

- Assure le montage des dossiers administratifs (marchés publics) et l’envoi de documents,



Commerciales :

- Relance des impayés,

- Analyse et suivi de la santé financière des clients,



Ressources Humaines :

- Assure les déclarations fiscales et sociales (TVA, URSSAF, DUE etc…),

- Préparation des paies et établissement des contrats de travail,

- Déclaration des arrêts maladie et accidents du travail,

- Suivi de la médecine du travail.