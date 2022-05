Stephanie BAZINGETTE

Actuellement en formation de manageur des univers marchand pour un titre professionnel de niveau bac plus 2 auprès de la MFR de Pontonx et en stage chez BESSON CHAUSSURES à St Paul Les dax, je souhaite intégrer directement une entreprise et terminer ma formation en interne afin d’avoir un poste plus rapidement pour des raisons que je pourrais vous expliquer lors d’un éventuel entretien.

Pour exercer le métier de manager, polyvalence autonomie et rigueur sont les clés du succès.

C’est grâce à ses qualités que j’ai pu mener de front les tâches qui m’ont été confiées tout au long de mon parcours : prise en charge des clients, gestion des plannings, organisation administrative, animation commerciale auprès de Besson durant mon stage etc.

Dotée d’une grande aisance relationnelle, sérieuse et dynamique ma volonté de m’impliquer dans les missions que vous pourriez me confier me permettront d’être un élément productif de votre enseigne, les déplacements pour d’éventuelle formation ne me gêne pas.



Mes compétences :

Commodities

Autonomie professionnelle

Dynamique

Aisance relationelle