Stephanie BEAULIEU

Aujourd'hui en reconversion professionnelle, diplômée du titre de "Dessinatrice, Conceptrice CAO DAO Bâtiment & Architecture", je souhaite mettre à profit mes compétences et acquérir de nouvelles expériences professionnelles.

Ainsi, je peux concilier mon diplôme d'assistante administrative et le dessin pour être polyvalente.

Aussi au mois d'octobre, j'intégrerai une formation A.D.E.A à la Chambre des métiers de La Roche Sur Yon pour être au Top (profiter d'une remise à niveau côté comptabilité et juridique) en tant que Conjointe Salariée à temps partiel.

Donnez moi ma chance d'acquérir de l'expérience et vous verrez que je suis débordante de bonne volonté.



Mes compétences :

Microsoft Word, Excel, powerpoint

Adobe Photoshop

Constituer un permis de construire

Effectuer un relvé d'un bâtiment

Concevoir un avant projet

Photofilitre

Sketch up

AutoCAD

allplan

Réaliser une Esquisse

Arcon 18 prenium

Archivage

Secrétariat

Normes P.M.R

Etudier un Plan Local d'Urbanisme

Normes E.R.P