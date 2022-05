Stéphanie BEAUVERIE

1 BTS d'assistante de direction, 17 ans de secrétariat médical, plus d'un an d'employée administrative dans une boutique en quasi autonomie m'ont apportée une grande expérience dans le secrétariat.



Mes compétences :

Sav

Relance client

Comptabilité générale

Vente directe

Gestion de commande

Relationnel

Encaissement

Facturation

Gestion des stocks

Gestion de caisse

Accueil physique et téléphonique

Logiciels comptables + médicaux

Cotation CPAM

Logicies bureautiques

Courrier