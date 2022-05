Forte d’une experience de plus de 16 ans dans la Vente Par Correspondance dont 12 ans en tant

que Chef de Fabrication avec une gestion en binôme de 8 Enseignes en France et en Angleterre,

représentant 1,4 million de messages mensuel pour un budget de 730 000 €.

Ces années m’ont permis d’acquérir un sens de la négociation, du contact fournisseur, de l’esprit

d’équipe, de la rigueur et du sens de l’organisation