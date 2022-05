Stéphanie BEILLEAU

J'ai créé Become, une agence de communication créative et interactive, fin 2007. L'agence s'appuie sur 4 pôles de compétences : le conseil, la création graphique, le web et la stratégie digitale pour proposer une offre de communication offline et online cohérente, adaptée à votre marché, vos clients et vos salariés.

Auparavant, j'ai travaillé 8 ans dans le cabinet d'Audit et Conseil PricewaterhouseCoopers, successivement en déontologie, lobbying et communication secteur public.



Mes compétences :

Communication

Communication web

Design

Stratégie

Stratégie digitale

Web