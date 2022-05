Stéphanie BEIRNAERT

Www.avocat-beirnaert.com



Avocat au Barreau de Lille, j'exerce mon activité depuis plus de 15 ans principalement dans les domaines du droit du travail et de la sécurité sociale, du droit des contrats et du droit commercial.



J'apporte à mes clients, professionnels ou particuliers, tant des prestations de Conseil (au travers de consultations, rédaction d'actes...) qu'un suivi et un accompagnement en cas de Contentieux (procédures au Conseil de Prud'hommes, au Tribunal de Commerce, au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, au Tribunal d'Instance...).



Mon Cabinet est situé en face du Palais de Justice de Lille, 46 avenue du Peuple Belge.



Pour plus d'informations vous pouvez consulter mon site internet





Mes compétences :

Droit commercial

Droit des contrats

Droit du travail

Conseil juridique

Droit des affaires

Négociation

Contentieux

Stratégie