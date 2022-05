Stephanie BELLIL

J'ai acquis, par mon expérience professionnelle au sein d'entreprises exigeantes, un véritable sens du Service Client alliant productivité et qualité. Des qualités telles que l'adaptabilité, le goût des relations humaines, la rigueur dans l'atteinte des objectifs, renforcent mon profil.

Disponible immédiatement je recherche un poste de comptable fournisseurs ou de Gestionnaire facturations.

Dynamique, rigoureuse et polyvalente, je tiens à vous assurer de ma motivation, de ma soif d'apprendre encore et de contribuer à construire de grands projets avec vous.





Mes compétences :

Sage Accounting Software

SAP

PACK OFFICE Word

Microsoft Excel

Microsoft Access

Microsoft Word

Microsoft Outlook