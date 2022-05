Stéphanie BEN ITA

Après vingt années passées au service du client, en tant que démonstratrice en bijouterie, j’ai choisi de changer radicalement d’orientation professionnelle pour me placer alors au service de l’humain.

Profitant d’un départ volontaire dans le cadre d’un plan social, j’ai repris mes études en 2014 pour intégrer une Licence professionnelle en Droit, Ergonomie et Relations Sociales dans l’Entreprise. La validation de ce diplôme nécessitant une période de stage de 3 mois, j’ai intégré le GROUPE RG, spécialiste de l’équipement de protection individuelle. Mon travail étant apprécié, j’occupe depuis le poste d’assistante ressources humaines au sein de cette entreprise dans un environnement multi-sites. Je participe au process de recrutement, à l’intégration des nouveaux collaborateurs, au plan de formation et j’exerce des missions annexes comme la rédaction de contrats de travail, la préparation des réunions avec les IRP, le pilotage du groupe de travail RSE, et bien d’autres encore…

Mes compétences en la matière s’étant développées, je suis à la recherche aujourd’hui d’un poste plus généraliste chargé des ressources humaines pour aller davantage en profondeur sur la gestion de l’Homme au travail.

Je sais travailler en équipe mais également en parfaite autonomie sur le périmètre qui m’est défini et attribué, avec toute la confidentialité nécessaire à ce métier.



Mes compétences :

Autonomie

Relationnel

Persévérance

Volontaire

Rigueur

Organisation

Microsoft Word

Microsoft Excel

Merchandising

Switchboard

Human Resources