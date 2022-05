Stéphanie BENÉTEAU DOUILLARD

J'ai crée avec mon mari, préhistorien et docteur en Anthropologie Sociale et historique de l'Europe, un cabinet d'Etudes & Recherches en Archéologie. Nous intervenons pour le ministère de la culture, collectivités territoriales, les entreprises et les particuliers.



Nous proposons du conseil, de l'expertise, des fouilles, de la valorisation de patrimoine, de la médiation culturelle dans les écoels, les centres de loisirs, les maisons de retraites...

Si vous recherchez une idée originale pour vos séminaires ; retour aux sources de notre humanité avec l'archéologie et l'anthropologie des sociétés...



Mes compétences :

Archéologie

Communication

Conseil

Créativité

Médiation

Valorisation

Valorisation du Patrimoine