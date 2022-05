Stéphanie BERAUD

Mes différentes expériences me permettent aujourd'hui de pouvoir gérer l’intégralité des missions dévolues au service Ressources Humaines : recrutement, formation, gestion des carrières, droit du travail,préparation et animation des IRP, administration du personnel, paie.



J'ai également de l'expérience en gestion de projets, en accompagnement du changement, et travaille depuis des années dans un environnement international.



En tant que généraliste des Ressources Humaines, je me positionne comme "business partner" auprès des membres du Comité de Direction et des managers avec lesquels je suis amenée à travailler. Mon parcours au sein de grands groupes et de PME me permet de pouvoir gérer à la fois des sujets très opérationnels et de piloter des projets d'envergure.



Mes compétences :

Ressources humaines

Droit du travail

GPEC

Formation

Accompagnement au changement

Gestion de projet

Recrutement

Management