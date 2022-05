Stéphanie BERGER

Bonjour et bienvenue sur mon profil.



Je dirige l'Agence Web 3ème Oeil fondée en 2005, spécialisée dans la communication, la stratégie et la conception Web.



Passionnée par mon métier et mon goût du contact, je prends le temps de vous écouter, de comprendre vos besoins et de vous proposer la solution qui répondra à vos besoins.



Je place vos objectifs au centre de ma prestation, et vous propose un accompagnement humain, avec des techniques adaptées et de qualités, le tout dans un contexte de transparence en termes de prestations ponctuelles et d’évolutions futures.



Vous souhaitez trouver la solution qui vous convient et vous appuyer sur une agence de confiance ?



Mes compétences :

Chef de projet web

WebDesigner

Web marketing