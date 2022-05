Pour suivre mon actualité ? rendez vous sur : fr.linkedin.com/pub/stéphanie-bergouignan/1b/630/8b



ASIS

Responsable du reseau France de l'ASIS - Women in Security - un reseau de 8 000 professionnelles de la sécurité dans le monde, l'appui des 250 000 membres de l'ASIS.



ATAO CONSULTING

Vous ne savez pas choisir parmi les 5 000 entreprises de sécurité celle qui répondra à vos besoins ? Atao met à votre disposition nos analyses individualisées (dont analyse du risque financier)

Vous souhaitez conduire un appel d'offre ? nos processus et méthodologie vous accompagnent de la définition du cahier des charges à la selection du prestataire.

Vous voulez garantir vos risques en préalable aux contrôles du CNAPS ? nous auditons vos sites et vos prestataires, nous testons vos prestations.

Vous souhaitez baisser vos budgets sécurité ? Nous optimisons avec directeurs sécurité à temps partagé et assistance ponctuelle (plan de prévention, commission de sécurité...)



Mes compétences :

Management des Risques Achats

Sécurité

Gestion de crises

Management de projet