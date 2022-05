Stephanie BERLIE-MONFROY

Diplômée d'une ESC, j'ai acquis une première expérience en banque puis me suis très vite dirigée vers la vente auprès de la grande distribution :

- dans un premier temps, en tant qu'attachée commerciale chez VICO, sur le Nord Est de la France

- dans un deuxième temps, depuis 1996 chez RIANS entreprise agro-alimentaire.

Après 5 ans d'expérience terrain comme chef de secteur auprès de la grande distribution sur différentes zones géographiques , j'ai pris le poste de Directrice Régionale sur le Nord Est de la France. Le secteur des produits frais, qui évolue sans cesse et mon entreprise actuelle très dynamique et en perpetuel mouvement m'ont permis de progresser dans mes fonctions commerciales,de management, de formation et de recutement.



Mes compétences :

Commerciales

Management

Recrutement

Vente

Merchandising

Agroalimentaire