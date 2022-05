Malle de Voyage est une agence de voyage travaillant exclusivement pour les groupes : Amicales, CE, Associations, groupes d'amis...

Nous organisons des voyages à la carte suivant les besoins des clients.

Les produits vendus : les sorties d'une journée ( parc, culturel, ludique), les sorties théâtre spectacle concert sport, les WE france et étranger et les voyages à l'étranger.