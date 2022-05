Stéphanie BERNIERE

Professionnelle des Achats depuis plus de 10 ans, j'ai occupé successivement les fonctions d'Acheteur Projets, Familles puis de Responsable des Achats dans de grands groupes industriels.



Ce parcours dans le monde des Achats m'a permis de découvrir la dimension de cette fonction stratégique d'une entreprise.



Coordinatrice Achats sur plusieurs familles Production et Hors Production, je possède une solide connaissance de l'animation de réseau et du travail en équipe. En tant que gestionnaire de la performance sur les portefeuilles gérés, j'ai eu pour missions d'établir les budgets prévisionnels, de définir les actions nécessaires à leur réalisation, puis d'effectuer le suivi régulier de leur mise en application.



Mes compétences :

Achats

Achats hors production

Anglais

Frais Généraux

Management

Management d'équipe

Management d’équipe

Mécanique

Prestations de service

Production

SAP

Transmission