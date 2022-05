Stéphanie BERRAHMA

On dit souvent de moi : « Stéphanie, c’est 15 métiers, 2 enfants, et toujours au moins 2 casquettes à la fois ! ». Et bien ce n’est pas faux. Je me vois comme un caméléon, adaptable, fiable, avec une grande capacité d’écoute.



On dit aussi que j’ai un regard commercial et marketing inné sur les projets, c’est vrai.

Tous les secteurs professionnels que j’ai explorés Media, Puériculture, Tourisme, Consulting, Formation m’ont passionnée et ont construit ma vision professionnelle.



J’aime surprendre : je ne suis jamais là où l’on m’attend.



Mon leitmotiv : Etre un créateur de confiance, mettre mes connaissances et expertises au service des autres - écouter, accompagner, m’adapter, proposer un regard personnel.



Ayant acquis une meilleure connaissance de moi-même, je souhaite accompagner et aider les entrepreneurs, juniors comme seniors.



Se remettre en question pour mieux conseiller est mon credo.



Mes atouts :



- Esprit d’entrepreneur

- Capacité à sortir du cadre

- Adaptation rapide et compréhension des marchés

- Bonne technicité

- Nomadisme intellectuel et soif d’apprendre

- Culte du changement

- Confiance en ma capacité à réussir

- Une forte puissance de travail

- Un désir d'excellence



Mes compétences :

Business plan

Accompagnement de projet

Commercial

Portefeuilles Clients et Fournisseurs

Communication

Coaching professionnel

Réseau de distribution

MARCOM

Positionnement marques et produits

Négociation commerciale

Accompagnement commercial

Relations Presse

Marketing

Positionnement de produits et services

Sponsoring

Coaching commercial

Marketing stratégique et opérationnel