Stephanie BERTHIER

J'ai exercé des fonctions de gestionnaire sinistres en risques spéciaux au sein de Chubb durant 8 ans au sein d'un environnement international après avoir exercé des fonctions en assurances (responsabilité civile) chez AXA CORPORATE SOLUTIONS.



Après 6 mois en tant que souscripteur en responsabilité civile professionnelle auprès de HISCOX, j'ai intégré en mars 2012 la Lyonnaise des Eaux FRANCE au sein du Centre de gestion assurance sud où je gère les assurances spécifiques à cette société dédiée au service public.



La richesse de mon expérience en gestion de sinistre (responsabilité civile, responsabilité civile des mandataires sociaux) me permet de m'épanouir à la Lyonnaise des Eaux avec des objectifs d'équipe. Rigueur, capacité de négociation et d'analyse sont nécessaires. Participer aux projets de développements et répondre aux besoins de cette entreprise sont mes objectifs.



Mon expérience dans le domaine de la formation auprès des courtiers et agents généraux est un domaine que je souhaite également faire perdurer.



Mes compétences :

Assurances

Formation

Gestion de sinistre

Responsabilité civile

Souscription