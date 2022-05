Stéphanie BERTRAND

Je suis diplômée d'un BTSA Services en Espace Rural que j'ai effectuée au Lycée agricole George Sand à Yssingeaux (43).

J'aimerai me diriger par la suite dans le milieu du cheval, je suis très motivée et je recherche une formation adaptée avec des stages afin d'acquérir plus d'expérience.

J'ai déjà effectuée un stage en élevage équin durant six semaines et je monte régulièrement à cheval.

Je compte également passer mes galops manquant très prochainement (Galop 3 niveau 4-5).

J'envisagerais également de travailler dans l’évènementiel et tout type de métier correspondant à l'animation et le montage de projet en espace rural .

Je suis actuellement volontaire dans le cadre du service civique à Unis-cité (Saint-Etienne).