• Accueil physique et téléphonique.

• Visites de biens aux clients et mise en place (Location) : élaboration du dossier (rédaction des baux et des états des lieux).

• Gestions des fichiers, rédaction et présentation d’annonces.

• Montage et suivi des dossiers de ventes jusqu’à la signature de l’acte.

• Suivis des mandats, Tenue des Registres.