Stéphanie BESSON

Ma principale mission : est de lancer des OF suite au plan discuté chaque jour. Selon l'ordonnancement et les procédures, j'affecte le n° de lot et péremption correspondant aux produits sous SAP, puis confection des dossiers pour la production

Saisie des dossiers produits, jusqu'à la clôture, contrôle des stocks….

Gestion des compteurs d'heures en Récup pour le personnel production et Techniciens, et saisie des congés non-validés sur Adp

Commandes diverses et contacts avec les fournisseurs

Logiciel utilisé SAP et Excel, messagerie lotus

Classement des documents, archives des dossiers, et diverses autres tâches

Ayant commencé par la production, cela m'a permis de connaître les lignes, nos produits et la façon de travailler en production. J'ai donc pû acquérir une certaine expérience sur mon poste actuel et le faire évoluer

Je participe aux Aic des lots à produire chaque jour, et des nouveaux produits à lancer

J'aime le contact avec les gens, et m'investie beaucoup pour aider ou former personnellement ceux qui en ont besoin



Mes compétences :

Disponibilite

Réactivité

Autonomie

Conscience professionnelle