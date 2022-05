Stephanie BETSCH

Diplômée du Titre Professionnel Assistante Ressources Humaines, je suis à la recherche d'un poste d' "Assistante Ressources Humaines".

J'assure la gestion administrative du personnel depuis l'embauche jusqu'au départ du salarié, je participe à la gestion et développement des Ressources Humaines ( processus de recrutement: de l'élaboration du profil de poste à l'intégration du salarié) et je procède à la collecte, à la saisie et au contrôle des données variables de paie.



Motivée et réactive, j’ai une grande capacité d’adaptation. Rigoureuse et ordonnée dans les missions qui me sont confiées, je sais aussi faire preuve de discrétion et de confidentialité. Je suis rapidement opérationnelle dans mon travail et sais prioriser les tâches.



Mes compétences :

EXCEL - WORD - POWERPOINT - CEGID RH/PAIE

