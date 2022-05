D'un naturel spontané et jovial, j'ai la faculté d'intégrer aisément une équipe de travail, ce qui me permets de mettre rapidement mon sens de la rigueur et de l'organisation au profit de mon entreprise.

Forte de mon expérience en gendarmerie, j'ai appris la déontologie, l'écoute et l'importance du secret professionnel.



Mes compétences :

Microsoft Works

Microsoft Word

Internet