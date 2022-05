Stephanie BLAIN

J’ai acquis durant ces vingt dernières années, un savoir-faire : une organisation, de la rigueur et une grande autonomie dans le travail.

L’assistanat représente un enrichissement personnel avec la polyvalence des tâches, l’évolution permanente des logiciels, la satisfaction des clients, le travail d'équipe.

Une bonne maîtrise des outils bureautiques, un goût certain pour la communication et un esprit d’initiatives sont les atouts dont je dispose en tant qu'Assistante.