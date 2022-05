Stéphanie BLEGER

Venez découvrir une auberge pleine de charme et de convivialité sur la route du vin, nichée au pied du Haut Koenigsbourg.



Stéphanie et son équipe vous proposent un service efficace

dans une ambiance chaleureuse avec un décor simple, sobre et élégant.

La terrasse saura ravir vos sens, dans notre cour intérieure ombragée au calme.



Ismaël, ancien chef de l'Auberge du Melkerhof à Thannenkirch, met tout son cœur pour vous concocter une cuisine de qualité avec des produits du terroir,

sur une carte attractive et variée,

conjuguant cuisine régionale et traditionnelle.



Il mettra en valeur à l’ardoise, les suggestions selon le marché

aux parfums des saisons.



L' Auberge Le Meisenberg vous accueille

au déjeuner de 12h à 14h et au dîner de 19h à 21h30

dans un restaurant d'une capacité de 50 couverts,

pour vos repas d'affaires, rendez-vous amoureux

ou tout simplement rencontre gustative.



En fonction de vos événements et fêtes de famille,

le chef s'adapte à vos besoins pour vous proposer

un menu correspondant à votre budget à partir de 12 personnes

et jusqu'à 60 couverts.





L'auberge a ce joli privilège de faire partie de Châtenois qui se trouve sur la route du vin entre Scherwiller et Kintzheim,

à quelques encablures des grandes agglomérations telles que :

Sélestat (5 km), Colmar (25 km), Ribeauvillé (13 km), Barr (23 km),

Obernai(29km), Strasbourg (55 km)

et à 20 minutes des premières villes Allemandes.





