Stéphanie BLIN

Monsieur, Madame,



Etant en possession de secrétaire aide-comptable, et à la recherche d’un emploi, je souhaite postuler au sein de votre société.



Mon esprit d’entreprise, ma motivation, mon enthousiasme, ma persévérance constituent des atouts que je désire mettre à la disposition de votre société. Je suis aussi disposée et motivée à l’idée de suivre diverses formations qui pourraient être nécessaires.



Ci-joint, vous trouverez mon curriculum vitae. Je reste à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire ainsi que pour un entretien.



Je vous remercie d’avance de l’attention que vous accorderez à ma candidature et vous prie d’agréer, Monsieur, Madame, l’assurance de ma considération distinguée.



Mes compétences :

Travail en équipe

Respect des délais

Sens du contact

Respect des engagements

Autodidacte

Résistance stress

Autonomie