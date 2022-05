Stephanie BOGACZYK

J’ai fait la connaissance du webmarketing en 2006 et ne m’en lasse pas depuis ! En effet, ce monde en innovation constante et en perpétuel mouvement me fascine et j’ai décidément trouvé ma « vocation-passion ». Au cours de ces 8 années d’expérience et des divers postes occupés, j’ai pu apprendre une quantité de mécaniques, d’enjeux, de challenges à mener et ainsi développer des compétences aussi bien dans la gestion de projet, le management, la création, la fidélisation ou encore l’animation. De nature motivée et dynamique je tiens à respecter mes valeurs qui sont : l’enthousiasme, l’implication, le respect, l’écoute.



Mes compétences :

Marketing

Webmarketing

Affiliation de sites Internet

Emailing

Créativité

Newsletter

Management

Gestion de projet

Fidélisation client

Communication