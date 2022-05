Dynamique,autonome et motivée,je gère facilement la relation clients ;j'ai le gout des responsabilités et je donne un sens réel à mon activité professionnelle liée à ma passion pour le commerce.

je maitrise l'anglais et l'espagnol ,j'aime le travail en équipe et pour les groupes ayant une véritable stratégie commerciale avec de l'innovation et de l'ambition.



Mes compétences :

PC Hardware

Merchandising

Apple Mac