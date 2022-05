Stéphanie BOLIS

Actuellement en Première année à l’Inseec Business School (Bac+3), je souhaite intégrer dès septembre 2016 un cursus en alternance pour une durée de 2 ans. Je couplerai donc chaque semaine 2 jours à l’école et 3 jours en entreprise. Cette formation représente le moyen le plus efficace de me préparer aux métiers de la finance cela me parait la plus appropriée pour allier enseignement théorique et pratique, et ainsi construire mon début de carrière.

A travers mes études et mon expérience, j'ai pu développer des qualités de rigueur et d'autonomie, auxquelles s'ajoute un caractère enthousiaste et motivé. De plus mon ambition, et mon esprit d’équipe sont des atouts qui favoriseront mon intégration au sein d'une entreprise, je m’investis dans les diverses tâches qui me sont confiées et je reste persuadée que suivre des cours tout en travaillant demeure définitivement le meilleur procédé pour rester opérationnelle et compétente pour répondre aux exigences.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Access