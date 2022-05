Stephanie BOLIVARD

Assistante administrative & comptable.

Expérience professionnelle : 16 ans.

Polyvalente, autonome, rigoureuse.



Mon expérience professionnelle me permet d'orchestrer les différentes tâches confiées avec rigueur et assiduité. Le spectre de mes domaines d'intervention est large : l'accueil physique et téléphonique, la saisie comptable client & fournisseur, la gestion de dossier administratif, l'établissement de devis, la facturation sont des missions qui rythment mon quotidien depuis plusieurs années.



Je possède un très bon relationnel qui m'aide à communiquer efficacement. J'entretiens la relation client-fournisseur au quotidien et je cherche à l'améliorer continuellement. J'effectue les relances des règlements avec tact et assiduité.



Dynamique, fiable et disponible, je suis prête à m'investir pleinement dans les responsabilités qui me seront attribuées.











Mes compétences :

Sage Accounting Software

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Ciel Gestion Commerciale

Ciel Comptabilité

Apple MacOS

Alpha Social

Dropbox

Microsoft Office

Ciel Compta

Bulletins