Stephanie BON

Je recherche un poste de secrétaire administratif. J'ai travaillé pendant 6 ans à NLMK Coating et 2 ans au centre hospitalier de chauny. Mon emploi consiste à trier, distribuer, affranchir le courrier , mettre sous plis les factures, saisir du courrier administratif, préparer des convocations , réservation des salles pour des réunions, suivi des stagiaires, enregistrer et saisir des malades, archivages. J'ai un diplôme de secrétaire médicale niveaux BAC +2 , et j'ai fait des formations sur le logiciels ADP pour saisir les malades , les embauches , les intérimaires. Pour ce poste, je suis minutieuse , ordonner, autonome, polyvalente. Mon loisirs est la danse . je suis disponible de suite avec un permis B et un véhicule.