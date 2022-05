"Il y a un avant et un après Stéphanie !" - Jérôme Daubresse - Directeur Général Novius



Vous aussi vous souhaitez avoir "un avant" et "un après" ?

Autonome, organisée, réactive, sociable, volontaire et sympathique, je recherche un poste de communicante sur les départements du Vaucluse et du Gard suite à un retour de 3 ans de vie en Nouvelle-Calédonie !



Forte de 8 années d’expérience en COMMUNICATION DIGITALE & PRINT et en GESTION DE PROJET EVENEMENTIEL, je dispose de solides compétences :

- Gestion parfaitement autonome des projets de communication : réflexion stratégique, élaboration d’outils organisationnels et budgétaires, maîtrise de la chaîne graphique.

- Grande sensibilité pour les nouvelles technologies : bonne connaissance et pratique des outils digitaux.

- Forte expérience en événementiel : suivi et montage des opérations, coordination de projets.



A l’affût des dernières tendances, je suis passionnée par mon domaine d’activité ! Je suis des formations et me documente beaucoup sur les grandes évolutions de la com'.

Travailler en équipe sur les problématiques diverses et variées qui s’offrent à moi, c'est mon dada !

(Références sur demande)



Contactez moi pour plus d’information, je serai ravie de vous répondre et de vous rencontrer.

Stéphanie Bonin

Stbonin@gmail.com - (+33) 7 61 71 73 62



Mes compétences :

Gestion de projet

Relations Presse

Réseaux sociaux

E marketing

Evénementiel/

Marketing

Communication

eMarketing

budgets

Blogging

back office

Quark Xpress

Microsoft Office

Joomla!

Internet

Adobe Indesign

Tourisme

Nouvelles technologies

Pinterest

Wordpress

Youtube

Blogs

Facebook

Veille technologique

Viadeo

Twitter

Linkedin

Benchmarking

Typo3

CMS open source

Communication digitale

Marketing territorial

Stratégie de communication

Communication interne

Communication externe

Veille concurrentielle

Novius OS