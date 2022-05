Stéphanie BORNIAMBUC

Depuis plus de quatre ans, mon parcours d’assistante, ainsi que mon perfectionnement en comptabilité générale chez Pigier m’ont conduit à effectuer avec intérêt et efficacité toutes les taches dévolues à cette fonction : secrétariat courant, élaboration de courriers, devis, tableaux de suivi, facturation, gestion de planning, accueil physique et téléphonique… Je maîtrise par ailleurs les logiciels bureautiques utiles : Word, Excel et Outlook.



Soucieuse de me perfectionner, je sais m’adapter et ai le sens des responsabilités et de la discrétion.



De plus grâce à l’expérience dans le métier du bâtiment que j’ai acquise, je possède une bonne connaissance des matériaux. Je suis très motivée, ponctuelle et rigoureuse. J’apprécie particulièrement le travail en équipe.



Mes compétences :

Assistanat

Bâtiment

Motivation

Polyvalence