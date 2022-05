Stéphanie BORRAS

Réflexologue libérale, j'ai grand plaisir à améliorer la qualité de vie de mes bénéficiaires grâce à une pratique ancestrale, naturelle, non médicamenteuse.



Tout au long des consultations, j'attache une grande importance à l'écoute, l'échange et l'adaptation des soins aux besoins et aux attentes de chacun de mes bénéficiaires.



Mes compétences :

Réflexothérapie dorso-crânienne

Réflexothérapie combinée

Réflexothérapie auriculaire

Réflexothérapie faciale

Réflexothérapie palmaire

Réflexothérapie plantaire

Réflexologie plantaire