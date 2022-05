Stéphanie BOUET

Mon parcours professionnel est comme mon parcours scolaire : atypique. Après l'obtention de mon Baccalauréat Littéraire option Mathématiques, je m'oriente vers des études de droit. Je me suis vite détourné de cette filière pour aborder le côté commercial par le biais d'une formation en alternance qui m'a permit d'obtenir un BTS Action commercial. Je suis rentrée tout de suite dans la vie active en reprenant avec mon mari un commerce alimentaire de proximité (Proxi). A lui le rôle de dirigeant, à moi le rôle de RH auprès de nos deux salariés ainsi que toute la comptabilité générale de l'entreprise. Au bout de 4 ans, le magasin est victime d'un incendie, une opportunité pour nous de changer de cap professionnel. Pendant mon congé parental, j'assouvis un "rêve de petite fille" et passe un CAP esthétique que j'obtiens en 6 mois. J'entame alors une période d'auto entreprenariat en créant une activité d'esthéticienne à domicile. Au bout de deux ans et devant le boom des auto entreprises à l'époque et la concurrence, je décide de revenir à la gestion administrative. Après plusieurs missions d'intérim et un congé parental, je suis recrutée à La Charentaise de Décor en tant que remplaçante commerciale et gestion de la comptabilité fournisseur. Puis au bout de 6 mois je prends la responsabilité du suivi formation et suivi administratif intérimaire. Toute cette expérience en comptabilité m'a permit de m'interroger sur mes performances et j'ai décidé de passer une VAE en gestion PME PMI que j'ai obtenu en Nov 2019. Je peux dorénavant mettre en vant ma polyvalence que ce soit en comptabilité ou en commercial.



Mes compétences :

Gestion du courrier

Service client

Leadership

Assistance administrative

Comptabilité

Taper un courrier

Organisation

Microsoft Office

Rédaction

Assistance comptable

Organisation du travail

Assistanat commercial

Assistanat de direction

Sage

Cegid

Comptabilité fournisseurs