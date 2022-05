Stéphanie BOUILLAND

De nature active, rigoureuse et persévérante, douée d'un bon relationnel, j'ai progressé dans mes fonctions et dans mes responsabilités.



J'ai assisté des dirigeants et des responsables et suis devenue ainsi un relais essentiel auprès de leurs interlocuteurs.



Aujourd'hui, riche d'une expérience réussie dans l'assistanat commercial et totalement opérationnelle, je recherche une entreprise en région parisienne au sein de laquelle je pourrai développer mon autonomie, ma polyvalence et de mon intégrité.



Je suis disponible immédiatement, pour un entretien qui nous permettra de comparer vos attentes à mes compétences.



Mes compétences :

Service client

Communication

Secrétariat

Management

Vente

Conseil