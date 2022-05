Stéphanie BOULANGER

Stéphanie, 27 ans, diplômée d'un master 2 à l’ISEG Marketing and Communication School avec une spécialisation brand marketing manager et marketing chef de produit.



Parcours:

2013-2014: 5 ème année ISEG Marketing And Communication School, option brand marketing et marketing chef de produit

2012-2013: 4 ème année ISEG Marketing And Communication School, option brand marketing et marketing chez de produit

2011-2012: 3 ème année ISEG Marketing And Communication School, obtention de la licence

2010-2011: 2 ème année ISEG

2009-2010: Première année ISEG (Institut Supérieur Européen de Gestion)

2008-2009: Expérience extra professionnelle

2007-2008: Baccalauréat scientifique, mention AB ; lycée St Joseph, Vervins





Parcours professionnel :

2011-2015: création d'un élevage de chevaux, entretien, valorisation, reproduction

2012 : Stage de 11 semaines chez Nespoli Group (lancement d’une nouvelle gamme par mail, courrier, phoning, création de la nouvelle plaquette)

2011 : Stage de 11 semaines au CIL Unilogi, immobilier social (étude des dossiers, attribution des logements, visites, état des lieux…)

2010 puis 2011: CDD de 6 semaines chez Décathlon, conseillère vendeuse

2010 : Stage de 10 semaines chez Décathlon, en rayon (relation client, gestion des stocks, entretien du rayon, commandes, préparation des soldes)

2003 à 2012: Elevage et gestion de chiots (particulier) et Poneys (éleveurs) :

Réalisation des différentes publicités, réalisation des contrats de ventes, présentation des produits, paiements, livraisons





Compétences :

Logiciels: Word, Power Point, Excel, Photoshop, Access, Flash, Publisher, Stores, Genesys, AS400

Anglais : Lu, écrit, parlé

Espagnol : Niveau bac +1, lu, écrit, parlé

Italien : Lu, écrit



Mes compétences :

community management

budgets

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Merchandising

Adobe Photoshop