Stéphanie BOURBON

Au sein de la société Arvato Logistique Service France ,actuellement prestataire de service des plus grands labels musicaux et audiovisuels

Secteur d'activité :

- Sous-traitance logistique et distribution SONY et WARNER Music.

- Entrepôt de 32000²

- 98000 emplacements de stockages.

- Parc de 55 Engins de manutention

compétences administratives:

-libération des commandes, tri, EDI, édition de factures et avoirs clients, inventaire, suivi et commandes des consommables, paramétrage clients, traiter des demandes particulière du service client, remplacement de chef d'équipe, gérer des plannings, des urgences, saisie informatique des fiches de travail des employés, édition du tableau de bord, classement et archivage des documents

compétences logistique:

-traitement des manquants, gestion de stock, recherche informatique et physique de marchandises

préparation de commande, remise en état, stickage

Connaissances sur WORD, EXCEL, OUTLOOK

Aptitude à travailler en équipe, polyvalente.