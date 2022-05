Stéphanie BOURVAL

AGENCE CONSEIL EN COMMUNICATION

Curiosity is Beautiful, c’est la curiosité (sans la foi ni la loi). C’est ce qui nous guide, ce qui nous anime. La curiosité, un joli mot qui promet de belles choses : celle de vous connaître, celle de vous faire connaître.

Nous faisons exactement ce que les autres agences imaginent pour les marques… nous aussi nous sommes très créatifs. Nous avons une solide expérience. Nous sommes (très très) intelligents et (très très) modestes. Nous sommes aussi très réactifs. ET nous parlons anglais à l’oral et à l’écrit (Frenglish included). Mais il paraît que nous avons un truc en plus. Un truc étonnant et drôle, un truc malin, LE truc qui fait que l'on revient.



L’agence accompagne ses clients jusqu’au bout du monde pour assurer leur développement.

Curiosity is Beautiful aiguise sa curiosité dans ses bureaux à Paris, Nantes et Bordeaux.



Prestations et services proposés :

Conseil stratégique

Publicité (TV, radio, print, web)

Brand content & marketing viral

Communication digitale

Stratégie réseaux de franchises

Community management

Communication opérationnelle

Evénementiel

Edition (on et off line)

Design graphique



Moyens et outils :

Une agence à taille humaine avec 17 personnes

Nos curieux viennent d’ici et d’ailleurs, EURO RSCG, PUBLICIS, OGILVY, MCCANN,… avec une solide expérience sur des budgets et stratégies de communication variés : Industrie, Réseaux de franchises, Luxe, Distribution, Banque et Assurances, Agro-alimentaire & produits de grande consommation, Mode, Beauté & Santé.



Evénements importants de l’année 2013-2014 :

> Ouverture d’un bureau en Asie (début 2013)

> Spot TV – marque Cœur de Blé en partenariat avec Masterchef

> Lancement d’un Urban Tour pour Timberland

> Collaboration avec Pernod Ricard pour la marque Glenlivet

> Présence au salon Vinexpo Hong Kong (mai 2014)



Projets :



Budgets : Pernod Ricard, Axiane, Timberland, Maître Coq, Simply Market, Soignon, A2PAS, Royal Canin, Codes Rousseau, Speed Burger, Vorwerk, Black Up, Veolia, SNCF, Merial, Legrand, ArcelorMittal, Vinci, Thermomix, BNP Paribas, Glenlivet, Champagnes Jeeper, U Radio Hong Kong



Curisosity is Beautiful Paris

01 53 43 62 20



Curisosity is Beautiful Nantes

02 40 33 34 99



Curisosity is Beautiful Bordeaux

05 56 00 95 19





