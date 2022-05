Stephanie BOUSQUET

Ayant de solides capacités d’adaptation j’ai acquis de sérieuses connaissances en marketing et gestion de projet. Cette riche et diverse qualification m’a permis de devenir responsable d’un service back office de VAD avec équipe de commerciaux locaux et nombreux sous-traitants ( gestion des stocks, démarche qualité, statistiques et rapports d’activités productivité interne et productivité externalisée avec analyse et suivi, gestion de la BDD clients, établissement et suivi des process, service client,..). Après étude de nos besoins, j’ai mené un projet ERP dans son intégralité (depuis l’expression du besoin jusqu’à la conduite du changement généré dans l’entreprise et formation du personnel). Mon poste a ainsi évolué avec l’entreprise où j’ai acquis un poste de chargée de projet en Web stratégie & Marketing.