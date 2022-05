Stéphanie Brasey est consultante, coach et auteur aux éditions le Pré aux Clercs. Elle a travaillé pour l'équipe de Marc Demais (The Voice/ TF1). Participe à des rencontres- dédicaces, réalise des missions de consulting et de coaching pour Artistes professionnels, entreprises et particuliers. Elle écrit également divers essais traitant d'ésotérisme et de phénomènes para- normaux aux éditions le Pré aux Clercs; dont "Le Traité des Arts divinatoires", "Le Traité de Sorcellerie", Histoires vraies de maisons hantées" et "la Bible des Vampires".

Par ailleurs, elle a travaillé en tant que metteur en scène et comédienne pour le Silencio, le Club privé de David Lynch à Paris; et avec la boîte de production "la Prod est dans le Pré" à l'écriture du spectacle "la porte des secrets".

Elle a joué pour J.H Gramm, Jimmy Bemmon, Valérie Lemercier et Luis Jaime Cortez, ancien directeur théâtrale d'Antonio Banderas . Elle a écrit la comédie musicale "l'enfant tombé de la lune" joué au théâtre d'Orange et au Silo à Marseille. Puis "La Porte des Secrets", financé par la boite de production de Maurice Bunio et le Conseil Général de Bretagne. Un spectacle celtique, folklo-ésotérique, performé tous les jours, depuis 2012 dans l'abbaye de Brocéliande.

http://www.lepreauxclercs.com/site/histoires_vraies_de_maisons_hantees_&100&9782842284527.html



Mes compétences :

Auteur / creative writer

Comédienne/ comedian

Singer/ songwriter

Conseil

Coaching

Business Consulting

Direction de projet

Ecriture

Coordination de projets