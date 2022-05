Stéphanie BRAUD-JABOUR

Compétences en droit des contrats, droit commercial, droit économique (distribution, concurrence et consommation), droit de l'immatériel (propriété intellectuelle, audiovisuel, publicité, communication) et droit des nouvelles technologies.



Négociations contractuelles.



Gestion et traitement des procédures contentieuses.



Pratique professionnelle dans les secteurs de la grande distribution, de l'audiovisuel et des télécommunications.



Mes compétences :

Droit des contrats

Droit commercial

Droit de la propriété intellectuelle

Droit des nouvelles technologies

Contentieux

Droit de la communication

Droit économique

Conseil