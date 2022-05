Stéphanie BREDA

Ayant travaillé ces 5 dernières années dans une agence pluridisciplinaire, je peux aujourd'hui me définir comme infographiste, graphiste et designer produit. Ces métiers demandent des savoir-faire qui me définissent:



- Un savoir-faire créatif : chaque client est unique. En tant que créatif, je sais choisir le style le plus approprié à chacun tout en proposant une gamme de propositions pour faire évoluer son projet.



- Un savoir-faire technique : pour chaque typologie de projet, je sais évaluer les besoins et leurs mises en œuvre appropriés et je dispose des outils adéquats pour exprimer ces choix (dessins, Illustrator, Photoshop, maquettes, 3D…)



- Une capacité à communiquer : exprimer des idées, les présenter clairement pour être comprise par tous, autant à l’oral qu’au travers de schémas, plans, images, maquettes…



- Rigoureuse, dynamique, ayant un relationnel facile, je peux mener à bien les projets qui me seront confiés.





Mes compétences :

Design industriel

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe Indesign CS5

Design